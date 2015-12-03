Активісти закликають не допустити дерибан бюджету Дніпропетровської області радою минулого скликання
Голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удод підписав розпорядження «Про скликання тридцять п'ятої сесії VI скликання».
Як повідомляє «Дніпропетровська панорама», на розгляд депутатів виноситиметься питання про обласний бюджет на 2016 рік.
Активісти Дніпропетровська мають намір заблокувати сесію, яка може пройти в п'ятницю, 4 грудня. На їхню думку, ухвалювати бюджет повинні депутати нового скликання, оскільки вони і нестимуть за нього відповідальність. Крім того, цифри обласного бюджету поспішають назвати ще до ухвалення державного.
«Пан Удод планує провести незаконну сесію обласної ради з попереднім складом депутатів. Запрошуємо патріотів та активістів нашого міста в п'ятницю, о 10.00, в будівлю обласної ради, щоб не дати можливості провести незаконну сесію», – написав на своїй сторінці у Facebook дніпропетровський громадський діяч Тарас Здреник.
Активісти зазначають, що причиною рішення про проведення сесії може бути те, що в новому скликанні колишня «Партія регіонів», а нині – «Опозиційний блок» не має більшості (в раді попереднього скликання регіонали мали 72 голоси, що давало їм можливість ухвалювати будь-які рішення, а в новому – тільки 46).
«Жадібність і ненаситність реваншистів з Партії регіонів не дають їм спокою, підштовхуючи урвати черговий шматок обласного бюджету, порушивши при цьому закон України. Але для них це норма. Розуміючи, що більшість нових депутатів є патріотами свого регіону, тому не допустять протягнення шкурних питань, вони й ухвалили таке незаконне рішення», – вважає Тарас Здреник.
У свою чергу, позафракційний народний депутат Андрій Денисенко також повідомив, що йому стало відомо про проведення сесії облради.
«Вимальовується такий собі маленький бюджетний дерибанчик», – вважає нардеп.
При цьому він зазначив, що новообрані депутати від «Опозиційного блоку» відмовляються реєструватися в обласній територіальній виборчій комісії і отримувати тимчасові посвідчення.
«Це щоб не було регламентних двох третин депутатів для установчої сесії нового складу облради, а був формальний привід зібрати стару, однозначно «вілкулоїдну» облраду, наприймати все, що потрібно, не залишивши жодної крихти обласного бюджету всяким там новообраним демократам з патріотами», – написав він на своїй сторінці у Facebook.