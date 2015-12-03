Голова Вищого адміністративного суду подав у відставку

Про це заявила голова Ради суддів України Валентина Симоненко.

«Мені відомо про те, що голова Вищого адмінсуду Нечитайло Олександр Миколайович подав заяву про відставку. Для мене це не новина і не несподіванка, тому що він і раніше про це казав, що він думає про те, щоб подати заяву про звільнення за власним бажанням», – повідомила вона, передає Радіо Свобода.

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Симоненко вважає, що Нечитайло написав заяву про звільнення не через критику щодо діяльності суду.

«Я думаю, це не пов’язано жодним чином ні з якими негативними висловами на адресу Вищого адміністративного суду», – сказала вона.

26 березня голова Вищого адміністративного суду України Олександр Нечитайло написав заяву ро складення повноважень. Це рішення він пояснив набуттям чинності змін до закону про судоустрій. Після цього збори суддів ВАСУ прийняли заяву Нечитайла.

30 березня збори суддів ВАСУ знову обрали головою Вищого адміністративного суду України Олександра Нечитайла.

Олександр Нечитайло очолив ВАСУ у червні 2014 року.