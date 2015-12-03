Україна вивчає застосування авіації РФ в Сирії, щоб самій підготуватися до захисту - Турчинов
21:35, 03 грудня 2015Політика
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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов зазначає, що Україна вивчає застосування Росією бойової авіації в Сирії, щоб бути готовою до захисту держави в повітрі.
Україна вивчає застосування авіації РФ в Сирії, щоб підготуватися до агресії з повітря / Фото УНІАН
Про це він сказав в ефірі 5 каналу.
Він зазначив, що Україна занепокоєна тим фактом, що Росія активно застосовує і відпрацьовує в Сирії бойову авіацію.
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"Ми вивчаємо стратегію і тактику військових Росії в нанесенні ударів з повітря. І безумовно, ми розуміємо, що Росія у разі ескалації конфлікту на сході нашої країни або на будь-якій ділянці україно-російського кордону може застосовувати авіацію, і ми повинні бути до цього готові", - підкреслив Турчинов.
Він заявив, що "за умови, що агресія буде з повітря, ми будемо захищати себе, знищуючи агресора в повітрі".
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