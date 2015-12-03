Україна вивчає застосування авіації РФ в Сирії, щоб самій підготуватися до захисту - Турчинов

Про це він сказав в ефірі 5 каналу.

Він зазначив, що Україна занепокоєна тим фактом, що Росія активно застосовує і відпрацьовує в Сирії бойову авіацію.

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"Ми вивчаємо стратегію і тактику військових Росії в нанесенні ударів з повітря. І безумовно, ми розуміємо, що Росія у разі ескалації конфлікту на сході нашої країни або на будь-якій ділянці україно-російського кордону може застосовувати авіацію, і ми повинні бути до цього готові", - підкреслив Турчинов.

Він заявив, що "за умови, що агресія буде з повітря, ми будемо захищати себе, знищуючи агресора в повітрі".