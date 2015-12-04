Коломойський розповів про існуючі домовленості з Порошенком

Про це заявив в інтерв'ю виданню LB.ua екс-голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський. Він зазначив, що в документі, зокрема, йдеться про колишнього главу "Укртранснафти" Олександра Лазорка, якого розшукують за звинуваченням у зловживаннях і розкраданнях. "З нею (угодою - ред.) будуть ознайомлені адвокати Лазорка для надання йому політичного притулку", - зазначив Ігор Коломойський, додавши, що в документі також згадані Геннадій Корбан, Ігор Палиця, Борис Філатов, Святослав Олійник. "Люди стояли на передовій, рятували країну. А завтра їх будуть переслідувати за надуманими звинуваченнями, за те, чого вони не робили?", - зазначив Коломойський.

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Крім того, бізнесмен зізнався, що "порушує домовленості з Петром Порошенком. "Я "порушую" їх кожен день, тому що ТСН не те показує", - заявив Ігор Коломойський. Він також додав, що його коренем проблем є канал "1+1". "До того ж тих проблем, які я не можу вирішити, навіть якщо захочу", - підкреслив бізнесмен, додавши,що влада не зможе відібрати в нього телеканал. "Без мого бажання – ніяк. Хіба посадити за ґрати і змусити мене підписати документи. Але я попередив адвокатів: якщо подібне трапиться, нехай знають, що підписав не я, а мене змусили", - зазначив Ігор Коломойський.