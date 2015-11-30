Коломойський розповів про політичні помилки Яценюка на посаді прем'єра

Про це в інтерв'ю LВ.ua заявив екс-голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський.

"Коли вони йшли на вибори - Порошенко, БПП, "Народний фронт" - запевняли, що жодних квот не буде, буде цільне монолітний уряд. Це не виконано", - зазначив він.

При цьому Коломойський вважає, що Яценюк ставить себе в явно програшну ситуацію, тому що він буде нести відповідальність за уряд незалежно від того, як він сформований.

"Я йому сказав: якщо не затвердять вашу програму, не оберуть кандидатів на міністерські посади, отже, ви йдете у відставку і на повторні вибори. Оскільки нової коаліції без вас не буде. За результатами ще одних виборів ви отримуєте вже не 22 відсотки, а всі сорок. Але у Арсенія Петровича були свої аргументи – країна, мовляв, не витримає ще одних виборів", - розповідає екс-голова Дніпропетровської ОДА.

Крім того, він наголосив, що прем'єр дійсно припустився багатьох політичних помилок, хоч і вимушених.

Читайте такожКоломойський розповів, як історія з Корбаном зіграла на користь Філатова на виборах мера Дніпропетровська

"Він поставив на карту свій імідж, рейтинг і політичне майбутнє, не став розмінювати їх на майбутнє країни. І я, у зв'язку з цим, дуже шанобливо до нього ставлюся", - зазначив Коломойський.

Також, відповідаючи на питання журналіста про те, чи не здається йому, що інформаційні хвилі довкола Яценюка багато в чому провокує близьке коло Банкової, колишній голова Дніпропетровської ОДА заявив, що в цьому він не сумнівається.

"... Я йому (Яценюку - Ред.) говорив: будуть незадоволені, вони будуть тебе підставляти, обманювати, створювати довкола тебе інформаційні приводи, під мікроскопом розглядати твоє оточення. А я не впевнений, що це оточення готове витримати перевірки під мікроскопом", - підсумував він.

Раніше Коломойський заявляв, що на сьогодні у парламенті є "окупаційна" опозиція, тому повинна виникнути і патріотична.

Але водночас Коломойський вважає, що коаліція "розповзається по швах". "Вона (коаліція - Ред.) не просто тріснула, вона вже розбилася. Її просто скріпили ізолентою зсередини, а вона не клеїться - все одно розвалиться. Коаліції немає де-факто. Не можуть бути в коаліції люди, які фізично один одного ненавидять", - стверджує екс-голова Дніпропетровської ОДА.