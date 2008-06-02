Питання промерської більшості в Київраді практично вирішене - експерт

Підбиття підсумків виборчої кампанії в Києві демонструє, що в Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО є лояльна більшість голосів депутатів нової Київради. Про це заявив у коментарі директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК.

«Так, із 120 місць депутатів Блок Черновецького одержав - 43, ГАК - 8, Блок Литвина - 11. Цих 62 голосів вистачить для формування керівних органів Київради, - впевнений експерт. - А якщо врахувати, що в новому складі ситуативне спільне голосування можливе і з Партією регіонів (6 депутатів) і з Блоком Катеринчука (5 депутатів), тоді питання контролю над столичною Радою практично вирішене».

Між тим, за словами експерта, «такий результат не може не засмутити опозицію. БЮТ одержав 32, а Блок Віталія Кличка - 15. Це всього 47 голосів. Тепер участь у київській владі для цих політичних сил визначається готовністю співпрацювати з мерією". "Якщо БЮТ і Блок Кличка оберуть конфліктний сценарій відносин з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, то Партія регіонів і Блок Катеринчука можуть зіграти в конструктивну опозицію й одержати важливі комітети Київради», - вважає В.КУЛИК.

За його словами, для Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО "важливо забезпечити працездатність Київради, не допустити довгострокового блокування роботи сесій, тому він готовий розглядати різноманітні пропозиції від можливих партнерів по більшості. Аж до залучення до КМДА представників від дружніх і конструктивно налаштованих блоків».

«Однак для «нового старого мера» принциповим питанням є збереження посади секретаря Київради за Олесем ДОВГИМ, - підкреслив В.КУЛИК. - Це не тільки справа принципу: остаточно проілюструвати опонентам, що вони програли, довести абсурдність проведення дострокових виборів. Або забезпечення права політичної сили, що набрала більшу кількість голосів, пропонувати свою кандидатуру на секретаря Київради".

За словами експерта, "О.ДОВГИЙ є важливим елементом архітектури Київської влади при ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ. Він зміг налагодити роботу Київради, йому вдається знімати гострі питання в залі. ДОВГИЙ вже показав здатність стримувати політичні атаки опонентів ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, і не тільки в сесійній залі, але й публічно».