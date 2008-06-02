Тимошенко нагадали, що вона недоплатила за вибори Черновецького

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Кабінет міністрів повністю профінансувати вибори мера Києва та Київської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на брифінгу повідомила заступник Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК.

Вона зазначила, що станом на сьогодні вибори (які відбулись 25 травня) профінансовано на 45%.

За словами М.СТАВНІЙЧУК, сьогодні до Президента надійшло звернення Київської міської територіальної виборчої комісії, яка просить главу держави сприяти завершенню фінансування київської виборчої кампанії.

Як сказала М.СТАВНІЙЧУК, це перша виборча кампанія, коли вибори профінансовані менш ніж на 50%. «Ці борги Кабінет міністрів має обов’язково погасити», - сказала вона.