Куніцин не хоче ставити Росію перед фактом

Голова Севастопольської міськдержадміністрації, член партії «Єдиний Центр» Сергій КУНІЦИН закликає створити міжнародну експертну комісію з питань перебування Чорноморського флоту Росії в Криму.

Про це він сказав в інтерв’ю сайту «ГАРТ».

На думку С.КУНІЦИНА, до цієї комісії, окрім України і Росії, мають входити й інші країни, які мають досвід у перепрофілюванні військової інфраструктури для цивільних потреб, зокрема, країни Балтії.

«Україна має обрати мову діалогу, а не ультиматумів, – підкреслив він. – Ми повинні не ставити Росію перед фактом, а спільно розробляти реальний план виведення флоту. Звільнені території будуть перепрофільовані, а отже, вже тепер пора починати шукати інвесторів».