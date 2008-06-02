Ющенко зустрінеться з Медведєвим під кінець візиту до Росії

16:27, 02 червня 2008
Політика
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Президент відвідає Соловки

6 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО у рамках візиту до Росії зустрінеться з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу для преси повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, 5-6 червня відбудеться робочий візит В.ЮЩЕНКА до Росії.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО візьме участь у Міжнародному економічному форумі у Санкт-Петербурзі.

«Символічно, що перша зустріч В.ЮЩЕНКА та Д.МЕДВЕДЄВА у статусі президентів своїх країн відбуватиметься на тлі обговорення саме економічних питань», - сказала І.ВАННИКОВА.

За її словами, В.ЮЩЕНКО сподівається, що неформальна, дружня і конструктивна атмосфера Форуму створить відповідний прагматичний вектор відносин для двох країн на найближчі роки і покладе початок дружнім відносинам президентів України та Росії.

Окремі сподівання, підкреслила І.ВАННИКОВА, Президент України покладає на неформальний саміт лідерів країн СНД. «Адже саме у розвитку економічної співпраці Україна й бачить майбутнє цієї організації», - підкреслила прес-секретар.

І.ВАННИКОВА окремо відзначила питання необхідності обговорення і вирішення нагальних проблем у відносинах двох держав.

«Президент України переконаний: чесний та конструктивний діалог, відмова від стереотипів дозволить Україні та Росії знайти взаємоприйнятні рішення по всіх питаннях, що сьогодні затьмарюють наші взаємини», - сказала І.ВАННИКОВА.

Вона також зазначила, що 5 червня перед самітом В.ЮЩЕНКО відвідає Соловецький монастир, музей ГУЛАГу на Соловках, покладе квітів до меморіалу жертв ГУЛАГу, до погруддя Петра Калнишевського, до пам’ятного хреста на Старому Соловецькому кладовищі.

 

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