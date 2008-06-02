Народній Самообороні перепало від Президента за ультиматуми

Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий окремо зустрітися з представниками «Народної самооборони» у разі їхньої відмови від висунення йому ультиматумів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

Вона нагадала, що сьогодні В.ЮЩЕНКО провів зустріч з народними депутатами - членами фракції «Наша Україна – Народна самооборона», під час якої було обговорено актуальні питання порядку денного роботи цієї фракції у Верховній Раді.

Глава держави, за словами його прес-секретаря, висловив готовність провести зустріч з членами «Народної самооборони».

«Я готовий це зробити і завжди буду готовий зустрітися. Одне тільки прохання до тих, хто буде представляти «Народну самооборону»: ніяких ультиматумів Президенту. Або йдіть в інші інститути зі своїми ультиматумами, або, якщо хочете діалогу – будь ласка, заходьте, як нормальні, виховані люди до Президента своєї країни», - процитувала В.ЮЩЕНКА прес-секретар І.ВАННИКОВА.

Як повідомляв УНІАН, представники «Народної самооборони» відмовилися сьогодні, 2 червня, від зустрічі з Президентом. Як пояснив народний депутат Олесь ДОНІЙ, оскільки їм було відмовлено в окремій зустрічі, то сьогодні вони не будуть брати участі у зустрічі В.ЮЩЕНКА з членами фракції НУ-НС.

“Народна самооборона” наполягає на відставці Віктора БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента, та Олександра МЕДВЕДЬКА – з посади генерального прокурора.