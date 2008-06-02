Тимошенко і Турчинов без пояснень відмовилися працювати у Київраді

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, перший віце-премєр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ та народний депутат України Микола ТОМЕНКО, які очолювали виборчий список БЮТ до Київради, написали заяви про відмову працювати у Київській міській раді.

Про це повідомив УНІАН секретар Київської міської територіальної виборчої комісії Юрій ЛОЗОВСЬКИЙ.

За його інформацією, заяви надійшли до комісії сьогодні, 2 червня. У них говориться про добровільну відмову від депутатства без зазначення мотивації.

Як сказав Ю.ЛОЗОВСЬКИЙ, члени вибоочого списку, які пройшли до Київради, не зобов’язані вказувати свої мотивації, вони лише повідомляють про свій вибір.

Сьогодні ж ввечері на засіданні КМТВК ці документи будуть розглянуті.