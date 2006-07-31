Янукович: Універсал можна підписати завтра

Координатор антикризової коаліції, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Універсал національної єдності може бути підписано завтра, і він може стати основою коаліційної угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Разом з тим В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що це не означає підписання нової коаліційної угоди.

«Спочатку повинен бути підписаний універсал, а потім - коаліційна угода, швидше за все, вона буде підписана з доповненням з урахуванням об`єднання коаліції і «Нашої України», - сказав він.

Лідер Партії регіонів також вважає, що Комуністична партія України також підпише Універсал національної єдності і залишиться у складі парламентської коаліції.