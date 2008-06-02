Регіонали знайшли одну заковику у приведенні суддів КС до присяги

Фракція Партії регіонів не виступатиме проти приведення до присяги суддів Конституційного Суду України, якщо буде вирішена правова колізія щодо Сюзанни Станік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час погоджувальної ради заявив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він нагадав, що питання приведення до присяги суддів КС має розглядатися завтра. «Але якщо завтра виносити це питання, то все-таки потрібно вирішити питання по Станік, оскільки матеріали перебувають у судовому процесі», - сказав він.

При цьому він запевнив, що якщо Президент України Віктор ЮЩЕНКО вживе заходів, які виведуть це питання з юридичної колізії, то фракція Партії регіонів не матиме підстав, щоб виступати проти приведення суддів КС до присяги.

Як повідомляв УНІАН, Президент за своєю квотою призначив трьох суддів Конституційного Суду замість звільнених Сюзанни СТАНІК, Валерія ПШЕНИЧНОГО і Володимира ІВАЩЕНКА.

1 травня 2007 року В.ЮЩЕНКО звільнив С.СТАНІК із посади судді Конституційного Суду України у зв`язку з порушенням присяги.

19 червня 2007 року глава держави звільнив В.ПШЕНИЧНОГО і В.ІВАЩЕНКА з посад суддів Конституційного Суду України у зв`язку з поданням ними заяв про відставку.

25 березня 2008 року Верховний Суд України поновив С.СТАНІК на посаді судді КС. У свою чергу, Президент, відповідно до цього рішення ВСУ, 2 квітня поновив С.СТАНІК на посаді судді КС.

Разом з тим 3 квітня В.ЮЩЕНКО cкасував указ Президента від 25 березня 2004 року № 368 «Про призначення С.СТАНІК суддею Конституційного Суду України». Як ідеться в документі, С.СТАНІК звільнено "у зв`язку з порушенням процедури вступу на посаду судді Конституційного Суду України".