Тимощук привезе Кубок УЄФА до Києва

Колишній капітан футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк), а нині капітан команди - володаря Кубка УЄФА 2008 року ФК "Зеніт" (Санкт-Петербург), гравець національної футбольної команди України Анатолій ТИМОЩУК привезе Кубок УЕФА до Києва і зустрінеться з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

"У Києві запланована зустріч з Президентом, прес-конференція і зустріч з уболівальниками", – сказав А.ТИМОЩУК.

Він підкреслив, що Україна для нього – "завжди Батьківщина". "Я не забув, де я народився, з якої країни вийшов. У день фіналу Кубка УЄФА в Манчестері мої батьки привезли мені прапор України, і я із задоволенням пов`язав його на шию після перемоги", - сказав А. ТИМОЩУК.

Також він від щирого серця подякував уболівальникам Донбасу і України за підтримку.

"Уболівальники України залишилися в моєму серці і залишаться на все життя, я вдячний їм за ту підтримку, яку вони мені надавали", - підкреслив він.

Капітан "Зеніту" також повідомив, що Кубок УЄФА він має намір повезти і до Луцька, в якому народився і почав грати у футбол.

Сьогодні, 2 червня, футболіст привіз Кубок УЄФА в Україну. В рамках акції "Кубок УЄФА в Донецьку", організованої А.ТИМОЩУКОМ, футбольні уболівальники зможуть зробити пам`ятне фото з Кубком, а також одержати автограф екс-капітана "Шахтаря".