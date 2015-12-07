Іслямов поскаржився на тиск міжнародної спільноти на Меджліс через блокаду Криму

Про це заявив глава штабу "Громадянської блокади Криму" Ленур Іслямов, передає "112 Україна".

"Я вчора приїхав до Києва, сам переговорив з лідером Меджлісу, у нас була рада. Зараз я їду назад і буду пояснювати людям на місці. Оскільки в Криму назріває гуманітарна катастрофа, то на Джемілєва і Чубарова чиниться дуже сильний тиск з боку України, а з боку міжнародної спільноти, це Франція та інші. Вони до кінця нас не розуміють", - повідомив він.

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При цьому Іслямов задоволений, що уряд почав звертати увагу на блокаду і має намір в законодавчій площині закріпити вимоги кримських татар.

"Ми задоволені, що український політикум перейнявся нашим вимогам і прагненням і що в законодавчій площині будуть прийматися рішення в плані, щоб заборонити рух вантажних фур на територію, окуповану ворогом", - пояснив він, додавши, що при прийнятті відповідних законодавчих норм полегшиться завдання учасників блокади.

"Також мені б хотілося, щоб у ВР в законодавчій площині був прийнятий закон про заборону енергопостачань на окуповану територію", - додав Іслямов.

Раніше Іслямов анонсував ще одну блокаду Криму і заявив про початок морської. "Між енергетичною та морською блокадою Криму буде ще одна блокада, і про неї скоро дізнаєтеся, зараз поки говорити не буду. Днями про неї дізнаєтеся", – зазначив координатор акції з блокаду Криму.