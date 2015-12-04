"Це вже військова операція": Іслямов анонсував ще одну блокаду Криму та заявив про початок морської

Про це повідомив координатор громадянської акції з блокади Криму Ленур Іслямов, передає "Радіо Свобода".

"Між енергетичною та морською блокадою Криму буде ще одна блокада, і про неї скоро дізнаєтеся, зараз говорити поки не буду. Днями про неї дізнаєтеся", – зазначив координатор громадянської акції з блокади Криму.

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Раніше він заявив, що після припинення поставок товарів, продуктів і електрики в Крим із материкової України буде морська блокада півострова, в тому числі в районі Керченської переправи, яка зараз є основною транспортною артерією, що з’єднує Крим із Росією, з Краснодарським краєм. Активісти акції з блокади Криму вже займаються Керченською протокою.

"Це вже військова операція, тому я не можу поки що про це казати. Однак скажу, що морська блокада Криму вже розпочалася. Тому що турки, коли збили цей літак, який потрапив на їхню територію, уже здійснюють блокаду Босфору і Дарданеллів. Залишається тільки Керченська протока, а ми вже нею займемося, вже зайнялися", – заявив Іслямов.

Раніше Ленур Іслямов - основний координатор блокади Криму - пообіцяв "морську блокаду" півострова слідом за транспортною та енергетичною.

"Спочатку йде продовольча блокада, ми її зробили, далі йде енергетична блокада, ми теж її зробили, далі йде морська блокада, зараз ми будемо до неї приступати", - наголосив Іслямов.

При цьому він заявив, що учасники блокади "готові бути "терористами", але все одно вони повернуть Крим.