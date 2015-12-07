Порошенко: агресія проти України - не виправдання за невиконані реформи

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив на спільній прес-конференції з віце-президентом США Джозефом Байденом сьогодні в Києві.

За його словами, війна, агресія проти України не може бути виправданням за невиконання реформ. «Це абсолютно неправильно», - заявив він.

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«Найголовнішу реформу, яку почали здійснювати і яка сьогодні навіть завершена в інституційну структуру, – це боротьба з корупцією. Ми змогли через прозору і незалежну комісію обрати антикорупційного прокурора», - зазначив Порошенко.

За його словами, ще одним вдалим прикладом реформ є реформа національної поліції.