Порошенко: агресія проти України - не виправдання за невиконані реформи
16:53, 07 грудня 2015Політика
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Агресія проти України не може бути виправданням за невиконані реформи, заявив президент України Петро Порошенко.
Порошенко не вважає агресію проти України виправданням за відсутність реформ / president.gov.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив на спільній прес-конференції з віце-президентом США Джозефом Байденом сьогодні в Києві.
За його словами, війна, агресія проти України не може бути виправданням за невиконання реформ. «Це абсолютно неправильно», - заявив він.
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«Найголовнішу реформу, яку почали здійснювати і яка сьогодні навіть завершена в інституційну структуру, – це боротьба з корупцією. Ми змогли через прозору і незалежну комісію обрати антикорупційного прокурора», - зазначив Порошенко.
За його словами, ще одним вдалим прикладом реформ є реформа національної поліції.
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