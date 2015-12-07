Байден заявив, що США помітили ознаки економічного прогресу в Україні

17:02, 07 грудня 2015
Політика
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США помітили, що почав підвищуватися ВВП, почало зростати промислове виробництво, збільшився обсяг експорту сільськогосподарської продукції.

Байден и Порошенко / Фото УНИАН

Сполучені Штати Америки помітили ознаки економічного прогресу в Україні.

Про це повідомив віце-президент США Джозеф Байден на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком сьогодні у Києві, передає кореспондент УНІАН.

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«Ми з президентом обговорили прогрес, який Україна продемонструвала за цей час в реалізації демократично важливих реформ», - заявив Байден.

«Ми почали помічати ознаки економічного прогресу: почало підвищуватися ВВП, зростати промислове виробництво, збільшився обсяг експорту сільськогосподарської продукції і стабілізувалася українська валюта, чого не було два роки тому», - зазначив віце-президент США.

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