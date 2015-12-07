Москва повинна припинити окупацію: Крим залишається українською територією - Байден

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

Байден наголосив, що якщо США та союзники не говорять кожного дня про Крим, то "це не означає жодним чином, що ми забули незаконне вторгнення. Саме вторгнення Росії до Криму ніколи не буде прийнятим нами або міжнародною спільнотою".

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Він заявив, що анексія Криму суперечить міжнародному праву та не може бути підтримана міжнародною спільнотою за жодних обставин.

Читайте такожБайден прибув з офіційним візитом в Україну"Москва повинна припинити окупацію української суверенної території. Крим залишається суверенною територією України", - наголосив Байден.