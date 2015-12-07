Байден наголошує на необхідності викорінення корупції в Україні
Віце-президент США Джозеф Байден наголошує на необхідності викорінення корупції в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після зустрічі з прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком.
За його словами, керівництво держави повинно виконати обіцянки - виправдати ті жертви, які були здійснені два роки тому на Майдані.
"І дуже важливо для цього другого шансу створення демократичного суспільства, щоб це не пропало, це фактично викорінити ракову пухлину - корупцію", - сказав він.
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У цьому контексті, за словами Байдена, Україна повинна співпрацювати з міжнародною спільнотою та виконувати зобов’язання МВФ.
Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Байдена, уряд Сполучених штатів Америки розглядає можливість виділення 300 мільйонів доларів на проекти з безпеки, які можуть бути реалізовані в Україні.