Байден наголошує на необхідності викорінення корупції в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після зустрічі з прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком.

За його словами, керівництво держави повинно виконати обіцянки - виправдати ті жертви, які були здійснені два роки тому на Майдані.

"І дуже важливо для цього другого шансу створення демократичного суспільства, щоб це не пропало, це фактично викорінити ракову пухлину - корупцію", - сказав він.

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У цьому контексті, за словами Байдена, Україна повинна співпрацювати з міжнародною спільнотою та виконувати зобов’язання МВФ.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Байдена, уряд Сполучених штатів Америки розглядає можливість виділення 300 мільйонів доларів на проекти з безпеки, які можуть бути реалізовані в Україні.