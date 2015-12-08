Виступ Байдена у Верховній Раді (подію завершено)
12:21, 08 грудня 2015Політика
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До сесійної зали Верховної Ради України прибув президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та віце-президент США Джо Байден.
Верховна Рада України / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати у сесійній залі зустріли їх оплесками.
У даний час Байден розпочав свій виступ з трибуни парламенту.
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