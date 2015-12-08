Біля ВР проходить акція з вимогою відставки Яценюка (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, наразі вже зібралося близько 400 осіб. Значна кількість учасників акції тримає прапори із символікою ВО “Свобода”.

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Також деякі учасники акції тримають прапори “Правого сектору” та прапори України.

Серед гасел: “Геть прем'єра-корупціонера Яценюка!”.

Учасники акції стоять за огороджувальною стрічкою.

Крім того, біля парламенту перебувають активісти «УКРОПу», які вимагають припинити переслідування лідера партії Геннадія Корбана. Вони тримають у руках транспаранти зі зверненням до віце-президента США Джо Байдена, який сьогодні виступатиме в українському парламенті: “Містере Байден, допоможіть зупинити репресії проти волонтерів”, а також плакати з портретом Корбана та написом: “Он за собственные средства защищал страну от российской агрессии, а его посадили в тюрьму!», «Свободу Корбану!».

Наразі ситуація біля будівлі парламенту спокійна, проте на прилеглій території перебувають кілька сотень правоохоронців.