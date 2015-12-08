У "Народному фронті" заявили про розгортання кампанії з дискредитації уряду

Про це йдеться в заяві «Народного фронту», яку виголосив голова фракції Максим Бурбак з парламентської трибуни.

"11 грудня минає рік з моменту ухвалення програми Уряду, сформованого коаліцією «Європейська Україна», до якої увійшло п’ять парламентських фракцій. Коаліція була утворена за участю президента Порошенка, політична сила якого отримала найбільшу квоту у нинішньому уряді. Минув непростий рік спільного вирішення складних проблем. Разом чинили опір агресору, рятували економіку держави і зменшували енергетичну залежність від Кремля. Уряд зробив усе можливе, аби українці вчасно отримували зарплати і пенсії; щоб успішно запрацювала програма субсидій та зросли соціальні стандарти. Ефективні заходи з дерегуляції знищили схеми для збагачення олігархів і корупціонерів. Було закладено основу для структурних реформ у сфері освіти та медицини", - йдеться у заяві.

"Дії Кабінету міністрів Арсенія Яценюка отримують схвалення з боку наших західних союзників. Ближчим часом маємо ухвалити податкову реформу і бюджет на 2016 рік, які мають відповідати меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Його підписав і прем’єр-міністр, і президент. Прийняття збалансованого бюджету та виваженої податкової реформи стануть передумовою для отримання наступних траншів фінансової допомоги західних партнерів. Водночас, маємо заявити, що з наближенням 11 грудня набирає обертів інформаційна кампанії з дискредитації уряду. До російської пропагандистської машини, яка давно працює проти України та української влади, долучилися місцеві популісти, які своїми діями умисно або несвідомо підіграють агресору – розхитуючи ситуацію у державі", - наголосили в Народному фронті.

На думку авторів заяви, ситуація дедалі більше нагадує події 2005-2006 років, коли чвари Ющенка і Тимошенко звели нанівець досягнення Помаранчевої революції.

"Після цього, як відомо, відбувся фатальний реванш російських маріонеток з Партії регіонів. А чинний Президент Петро Порошенко став жертвою вигаданих схем. Ми не можемо повторити трагічний сценарій ще раз. Маємо берегти спільні здобутки й співпрацювати, аби використати історичну можливість для проведення реформ, як закликав наш друг Джо Байден під час учорашньої зустрічі з прем’єр–міністром Арсенієм Яценюком. Всі гілки влади й провладні політичні сили повинні консолідуватися, взяти спільну відповідальність за економіку й уникнути повторення кремлівського сценарію", - наголосили у фракції.