Суд переніс обрання Мосійчуку запобіжного заходу на 28 грудня

Як передає кореспондент УНІАН, суд задовольнив відповідне клопотання Мосійчука і переніс засідання у зв'язку з хворобою підозрюваного.

Мосійчук в своєму клопотанні повідомив, що буде перебувати в лікарні до 21 грудня, але хоче бути присутнім на судовому засіданні.

У зв'язку з цим суддя задовольнила це клопотання і перенесла судове засідання на 28 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою в корупції.

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18 вересня Печерський райсуд Києва обрав Мосійчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 15 листопада.

23 жовтня у ГПУ повідомили про завершення досудового розслідування у провадженні щодо Мосійчука, а пізніше і про те, що він зізнався в отриманні хабарів. Сам депутат стверджує, що зізнався в результаті тортур.

15 листопада Мосійчука звільнили з-під варти, і він заявив, що знаходиться в Інституті Шалімова і готується до операції.

У той же час Вищий адмінсуд 17 листопада задовольнив позов Мосійчука до Верховної Ради про визнання незаконним та скасування постанови парламенту про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

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4 грудня Печерський райсуд Києва переніс на 21 грудня розгляд клопотання Генпрокуратури про обрання запобіжного заходу Мосійчуку у зв'язку з продовженням перебування на стаціонарному лікуванні. У Генпрокуратурі наполягають на утриманні Мосійчука під вартою.