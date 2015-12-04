Суд переніс обрання Мосійчуку нового запобіжного заходу на 21 грудня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні винесла слідчий суддя Печерського райсуду Лариса Цокол, задовольнивши таким чином клопотання захисту Мосійчука.

За словами адвокатів, вони вчора відвідували свого підзахисного і той поінформував їх про отримання виклику до суду, але заявив, що прибути не може через підготовку до операції, яка запланована орієнтовно на 8 грудня.

Відповідну довідку від лікарів про стан здоров'я Мосійчука адвокати передали до суду.

Також вони відзначили, що на даній стадії судового процесу Кримінальним процесуальним кодексом не передбачається проведення судового засідання в режимі відеоконференції, а потрібна особиста присутність підозрюваного.

Представники прокуратури не заперечували проти задоволення заявленого клопотання.

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Заслухавши думки сторін, суд постановив оголосити в судовому засіданні перерву до 12:30 21 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою в корупції.

18 вересня Печерський райсуд Києва обрав Мосійчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 15 листопада.

15 листопада Мосійчука звільнили з-під варти, той заявив, що готується до операції до операції в Інституті Шалімова.

Раніше, 23 жовтня в Генеральній прокуратурі заявили про завершення досудового розслідування в кримінальному провадженні стосовно Мосійчука, а згодом і про те, що він зізнався в отриманні хабарів. Сам він стверджує, що його визнання було зроблено внаслідок тортур.

У Генпрокуратурі наполягають на утриманні Мосійчука під вартою.

Разом з тим Вищий адміністративний суд 17 листопада задовольнив позов Мосійчука до Верховної Ради про визнання незаконним та скасування постанови парламенту про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.