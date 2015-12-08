Клімкін звинуватив РФ у свідомому саботажі Мінських домовленостей
17:38, 08 грудня 2015Політика
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Міністр закордонних справ Павло Клімкін звинуватив Росію у свідомому саботажі Мінських домовленостей.
Павло Клімкін звинуватив РФ у свідомому саботажі Мінських домовленостей / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час публічного звіту про виконання Програми діяльності уряду.
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«Мінські домовленості мають бути не продовжені, а виконані. Ми постійно виконуємо все, починаючи від безпеки та гуманітарної площини», - заявив він.
За словами Клімкіна, Росія свідомо намагається зробити так, щоб весь блок Мінських домовленостей не працював.
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