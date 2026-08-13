Польща може передати Україні ракети для Patriot найближчими днями

У Варшаві також очікують рішення США щодо можливого спільного виробництва ракет у Польщі або Німеччині.

Польська влада найближчими днями має ухвалити рішення щодо передачі Україні додаткової партії ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.

У Варшаві при цьому враховуватимуть власні потреби у сфері безпеки. Про це в ефірі RMF FM заявила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька.

За її словами, остаточне рішення ухвалюватимуть на найвищому рівні. Водночас польська влада вже обговорює можливість збільшення допомоги Україні на тлі зростання ракетної загрози з боку Росії.

Відео дня

"Це рішення завжди має прийматися в контексті безпеки поляків, і всі аргументи мають бути зважені", – сказала вона.

На позицію Варшави, зокрема, вплинув нещодавній випадок порушення польського повітряного простору російською ракетою.

"Віцепрем'єр-міністр Косіняк-Камиш чітко заявив: попри всі політичні суперечки щодо того, чи правильно ми вчинили, передаючи ракети, він готовий передати більше сьогодні, бо він воліє, щоб таку ракету збили над українською територією", – сказала Собковяк-Чарнецька.

Українська ППО потребує ракет для Patriot

Росія регулярно здійснює провокації поблизу кордонів країн НАТО. Ракети та безпілотники під час атак проти України неодноразово заходили в повітряний простір держав Альянсу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно отримати від США щонайменше 5% запасу ракет-перехоплювачів для систем Patriot, аби пережити майбутню зиму. За його словами, 10% американських запасів могли б дозволити Україні знищувати всі російські балістичні ракети.

Вас також можуть зацікавити новини: