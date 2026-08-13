Румунія повністю зупинила єдину АЕС і імпортує електроенергію з України

Країна вперше почала імпортувати електроенергію в обідню пору.

Єдина атомна електростанція Румунії в Чернаводі з 11:00 четверга, 13 серпня, перестала постачати енергію в систему. Наразі невідомо, коли станція буде знову введена в експлуатацію, але до того часу Румунія покладається на імпорт, пише Digi24.ro.

Рішення про контрольовану зупинку блоку №2 АЕС "Чернавода" обумовлене постійним значним зниженням рівня води в річці Дунай, зазначає державна енергокомпанія Nuclearelectrica. Процедури з зупинення другого реактора розпочали сьогодні о 7:00.

Чернаводська АЕС забезпечує приблизно 20% загального виробництва електроенергії Румунії. Блок №1 АЕС в Чернаводі був зупинений наприкінці липня, що призвело до зниження внутрішнього виробництва енергії на 10% через високе споживання, спричинене спекою. Останніми днями АЕС постачала до енергосистеми приблизно 680 мегават.

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Принаймні протягом наступних десяти днів АЕС у Чернаводі не зможе бути перезапущена, оскільки прогнози вказують на постійне зниження рівня Дунаю. Після перезапуску станції знадобиться ще один-два дні, щоб відновити постачання енергії в систему.

За даними Nuclearelectrica, утримання обох блоків у безпечному зупиненому стані не впливає на параметри ядерної безпеки, включаючи персонал, навколишнє середовище та населення. Щодо потенційних обмежень електропостачання, то у найгіршому випадку їх можуть застосувати до великих промислових споживачів – про цивільне населення не йдеться, каже місцева влада.

Зупинка АЕС в Румунії – головні новини

6 серпня Румунія затопила в Дунаї чотири баржі з камінням, щоб перенаправити воду з річки до свого єдиного діючого атомного реактора. Потік Дунаю в Румунії впав до історично низького рівня, що становить приблизно третину від звичайного середнього показника за серпень. За оцінками, затоплення барж могло відтермінувати відключення на 5-6 днів.

При цьому голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв розповів, що Україна має профіцит електроенергії в системі в денні години, тому продає цю надлишкову енергію румунам.

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