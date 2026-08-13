На Прикарпатті Зеленський стріляв з лука і піднімав штангу (відео)

Він зустрівся з учасниками спортивних змагань "Воля до життя".

Президент України Володимир Зеленський в Івано-Франківську у четвер, 13 серпня, зустрівся з учасниками спортивних змагань "Воля до життя". Про це він повідомив у Telegram.

При цьому додав, що в змаганнях у восьми видах спорту брали участь воїни, ветерани та люди з інвалідністю, які не здались і через спорт відновлюються та повертають сили.

При цьому Зеленський також долучився до змагань. На відео видно, що він віджав мінімум 10 разів штангу, а також стріляв з лука та грав у настільний теніс.

Відео дня

Президент України написав, що поспілкувався зі спортсменами та підписав бойові прапори їхніх бригад.

"Дякую за таку хорошу зустріч. І вдячний усім, хто розвиває цей напрям фізичної та психологічної реабілітації, залучає до неї ветеранську спільноту і створює умови, у яких наші захисники та захисниці можуть повертатися до активного життя", - зазначив він.

Зеленський у Франківську

Як повідомляв УНІАН, у липні 2023 року президент України Володимир Зеленський в Івано-Франківську відвідав реабілітаційний центр, у якому лікуються українські захисники.

Він тоді дякував воїнам за подвиг та героїзм, за захист нашої держави. А також висловлював велику вдячність українським медикам.

Вас також можуть зацікавити новини: