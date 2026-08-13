Середня зарплата в Польщі у чотири рази вища за українську: скільки заробляють

Польські працівники в середньому заробляють майже 10 тисяч злотих, однак значна частина людей отримує помітно менше.

Середня зарплата в Польщі у лютому становила 9 966 злотих, або близько 119 тисяч гривень. За орієнтовним розрахунком, після сплати податків працівник може отримувати близько 7,1 тис. злотих, або 85 тис. грн. Для порівняння, середня зарплата українців після сплати податків становила 21 807 грн.

За даними Головного статистичного управління Польщі (GUS), які проаналізував аналітичний центр міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, у лютому середня зарплата в Польщі зросла на 6,4% порівняно з лютим минулого року.

Таким чином, якщо порівнювати зарплати після сплати податків, середній дохід у Польщі становив орієнтовно 85 тис. грнпроти 21,8 тис. грн в Україні. Тобто польський показник приблизно у чотири рази вищий, а різниця становить близько 63,2 тис. грн на місяць.

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Скільки заробляють у Польщі на місяць

Водночас середня зарплата, як і в Україні, не відображає реальний рівень доходів усіх працівників. Значна частина людей отримує менше. Близько 40% працівників отримували не більше 6 802 злотих (біля 81 тис. грн), тоді як для входження до 30% найбільш високооплачуваних працівників необхідно було отримувати щонайменше 10 257 злотих (понад 122 тис. грн). Лише 10% заробляли від 17 111 злотих (приблизно 204 тис. грн).

"Польський ринок праці стає дедалі більш сегментованим. Середня зарплата майже 10 тис. злотих може створювати враження, що саме такий рівень доходу є типовим для польського працівника. Насправді половина людей заробляє значно менше", - зазначив засновник Gremi Personal Євген Кіріченко.

Він вказав, що рівень оплати праці дедалі сильніше залежить від конкретної галузі, масштабу бізнесу, дефіцитності професії та кваліфікації працівника. За його словами, найвищі доходи у лютому цього року концентрувалися у видобувній промисловості, де навіть медіанна зарплата становила 13 794 злотих (165 тис. грн). У видобутку кам'яного та бурого вугілля половина працівників отримувала не менше 16 897 злотих (202 тис. грн).

Високі доходи також концентруються у цифровій сфері. У видах діяльності, пов'язаних із комп'ютерною інфраструктурою, обробкою даних, хостингом та управлінням вебсторінками, середня зарплата досягла 18 940 злотих (226 тис. грн).

На іншому кінці ринку опинилися види діяльності з низькою вартістю праці та більшою доступністю персоналу. Зокрема, найнижча середня зарплата була зафіксована у детективних та охоронних послугах – 5 547 злотих (66 тис. грн).

Важливим фактором рівня доходу залишається у Польщі також вік працівника. Найнижчу середню зарплату у лютому мали працівники віком до 25 років – 6 622 злотих (79 тис. грн). Найвищою ж вона була серед працівників старше 65 років – 11 112 злотих (133 тис. грн). За медіанним показником лідирувала група віком 45–54 роки – 8 109 злотих (97 тис. грн).

Зарплати в Україні та ЄС - останні новини

На початку серпня повідомлялося, що найвища мінімальна місячна зарплата в Європі зафіксована в Люксембурзі – 2771 євро. Серед країн ЄС найнижчий показник має Болгарія – 620 євро. Якщо враховувати країни-кандидати до Євросоюзу, то найменша мінімальна зарплата в Україні – 169 євро.

У червні середня зарплата в Україні зросла на 5,9% порівняно з травнем і досягла 32 783 гривень до сплати податків. Таким чином після вирахування 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору українці в середньому отримували "чистими" на руки 25 243 гривні.

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