США почали фінальні випробування одного з найбільших і найпотужніших авіаносців (фото)

USS John F. Kennedy – це другий атомний авіаносець новітнього класу Gerald R. Ford.

Авіаносець John F. Kennedy (CVN-79) вирушив на приймальні випробування після багаторічних затримок, а також внесення до корабля змін в обладнанні, передбачених Конгресом та ВМС США. Про це пише суднобудівна корпорація Huntington Ingalls Industries (HII) у Facebook.

"John F. Kennedy вирушив із нашого підрозділу Newport News Shipbuilding, щоб розпочати приймальні ходові випробування. Під час цих тестів у морі перевірятимуть та оцінюватимуть важливі системи й компоненти корабля", − йдеться в повідомленні HII.

Вихід із Норфолка (штат Вірджинія) став другим виходом John F. Kennedy у море після проведених у січні заводських випробувань, під час яких HII перевірила системи корабля.

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Постачання корабля затримували дві системи. Йдеться про Advanced Arresting Gear (AAG), яка "ловить" літаки під час посадки, та Advanced Weapons Elevators (AWE) − вдосконалених ліфтів для транспортування боєприпасів із розташованих всередині складів до літаків на палубі.

Раніше Конгрес США зобов'язав забезпечити можливість експлуатації з John F. Kennedy винищувачів F-35C уже під час його першого бойового розгортання. Авіаносець також дооснастили радаром Enterprise Air Surveillance Radar.

Очікується, що корабель буде переданий ВМС США у березні 2027 року.

Авіаносці Gerald R. Ford - довідка

USS John F. Kennedy – це другий атомний авіаносець новітнього класу Gerald R. Ford. Це найбільші військові кораблі у світі (довжина близько 335 м). Вони замінюють легендарні авіаносці класу Nimitz і знаменують революційний стрибок у військово-морських технологіях.

Замість традиційних парових катапульт літаки на Gerald R. Ford запускаються за допомогою електромагнітного приводу. Це дозволяє більш плавно розганяти літальні апарати, зменшує навантаження на їхні конструкції.

Авіаносці Gerald R. Ford також мають значно менший екіпаж порівняно з попередниками (приблизно на 600–700 осіб), що досягнуто за рахунок цифровізації та автоматизації багатьох процесів.

ВМС США – інші новини

Нещодавно УНІАН писав, що загальна вартість першого атомного ракетного лінкора США класу Trump – USS Defiant – може сягнути рекордних 23,4 млрд доларів. Це приблизно на 8 млрд доларів більше за попередні оцінки ВМС США.

Якщо оцінка підтвердиться, USS Defiant стане найдорожчим бойовим кораблем в історії.

А ще раніше стало відомо, що ВМС США офіційно прийняли на озброєння останнього представника класу прибережних бойових кораблів Freedom – USS Cleveland (LCS 31).

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