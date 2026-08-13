Без черг в аеропортах: 10 країн Європи, де зараз не діє нова біометрична система EES

Саме вони можуть стати гарною альтернативою для наступної подорожі.

Відпочинок у Європі цього року вже не завжди проходить так само безтурботно, як раніше, через запровадження нової біометричної системи контролю на кордоні EES (Entry/Exit System), що на окремих пунктах пропуску призвело до безпрецедентно довгих черг, пише The Independent.

Відомо, що система EES передбачає, що під час першого в’їзду до країн Шенгенської зони мандрівники мають надати біометричні дані – відбитки пальців і фотографію обличчя – ще до проходження паспортного контролю. Втім, запуск системи супроводжується труднощами.

"Представники авіакомпаній, аеропортів і прикордонних служб перекладають відповідальність один на одного: одні говорять про нестачу персоналу, інші – про недоліки самої системи, яка збільшує час очікування на кордоні", – йдеться у статті.

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Поки одні країни змогли впровадити EES без серйозних проблем, в інших туристи були змушені починати довгоочікувану відпустку з багатогодинного очікування в чергах. У найгірших випадках затримки можуть сягати п'яти годин, акцентують автори.

Водночас є кілька європейських країн, які поки що не зобов'язані використовувати систему EES, оскільки не входять до Шенгенської зони. Саме вони можуть стати гарною альтернативою для наступної подорожі.

Серед них – країни ЄС Кіпр та Ірландія. Кіпр поки що не повністю інтегрований до Шенгенської зони, тому система EES там не працює. Ірландія ж має спеціальний виняток: EES не застосовується для рейсів і поромів, що прямують до країни.

Крім того, система не діє на кордонах Албанії, Боснії і Герцеговини, Північної Македонії, Молдови, Чорногорії, Косова, Сербії та Великої Британії.

Що таке Шенгенська зона

Європейський Союз – це політичне й економічне об'єднання 27 країн. Водночас Шенгенська зона – окрема система безконтрольного пересування між країнами-учасницями. До неї входять 25 із 27 країн ЄС, а також Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія – загалом 29 держав.

Саме на кордонах цих країн працює нова система EES. Під час першого в'їзду до Шенгенської зони мандрівники проходять біометричну реєстрацію, після чого можуть вільно пересуватися між країнами без повторних перевірок.

Більшість заморських територій, пов'язаних із країнами Шенгенської зони, самі до неї не входять. Це означає, що система EES не діє, наприклад, у Французькій Полінезії, Французькій Гвіані, на Реюньйоні, у Гренландії, на Фарерських островах, Арубі, Кюрасао та Шпіцбергені.

Водночас Азорські острови, Мадейра, Канарські острови, а також іспанські Сеута й Мелілья вже використовують систему EES. Особливий режим також запровадили для Гібралтару, який фактично став частиною Шенгенської зони для прикордонного контролю.

Контекст та попередні новини

Як писав УНІАН, впровадження системи прикордонного контролю Entry/Exit System (EES) на зовнішніх кордонах ЄС та в європейських аеропортах спричинило значні затримки та збої в пасажирських перевезеннях. Це сталося, зокрема, у розпал туристичного сезону.

Згідно з правилами, які готувалися протягом восьми років, громадяни країн, що не входять до ЄС, під час в'їзду до Шенгенської зони проходять фотографування та здають відбитки пальців замість традиційного штампування паспорта.

Нещодавно західні ЗМІ повідомили, що туристам варто бути готовими до ще більших черг у пунктах паспортного контролю.

Наразі країнам ЄС дозволено тимчасово призупиняти перевірки через систему EES у виняткових випадках, зокрема якщо на кордоні утворюються надто великі черги. Проте вже після 6 вересня це послаблення не діятиме. Це означає, що в аеропортах знову можуть виникати значні черги.

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