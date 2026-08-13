Пусті полиці в магазинах: стало відомо, коли 'Сільпо' та 'Фора' подолають дефіцит

Fozzy Group (володіє мережами "Сільпо", "Фора" та Thrash) планує відновити звичне наповнення магазинних полиць до Дня Незалежності України, 24 серпня. Логістику вже перебудовують, зазначається в пресрелізі Fozzy Group, який є у розпорядженні УНІАН.
Унаслідок російського обстрілу в ніч із 4 на 5 серпня були пошкоджені чотири розподільчі центри Fozzy Group. Через це виникли перебої з постачанням, і в супермаркетах тимчасово може бракувати окремих товарів.
"Втрати значні. Найважчою для нас стала загибель наших колег. Вагомими є й матеріальні збитки. Водночас ми відчуваємо підтримку держави, постачальників та наших гостей", – зазначили у торгово-промисловій групі.
Раніше у "Сільпо" повідомляли, що внаслідок російської атаки в ніч на 5 серпня пожежі спалахнули на двох розподільчих центрах компанії.
На одному з них вибухи пролунали одночасно з оголошенням повітряної тривоги, через що працівники не встигли перейти до укриття, тому люди загинули. Ще кілька працівників загинули на залізничній станції, куди вони вирушили, щоб повернутися додому з іншого розподільчого центру.
Дефіцит товарів в магазинах - прогноз експертів
Аналітики закликають населення не піддаватися паніці.
За словами головного консультанта центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Івана Уса, постачання до більшості магазинів мають відновитися у звичному обсязі приблизно за тиждень. На його думку, нестача окремих товарів у магазинах навряд чи призведе до зростання цін на них. Така ситуація можлива лише в разі, якщо постачання не вдасться відновити протягом двох тижнів або довше.
Економіст Олег Пендзин також вважає, що катастрофічний дефіцит товарів Україні не загрожує. Водночас експерт припускає зростання цін на окремі категорії.