ЗСУ вдарили по аеродрому 'Саки' в Криму: уражено диспетчерську вежу

Також уражено ретранслятор для управління ударними БпЛА.

Сили оборони України успішно завдали удару по диспетчерській вежі військового аеродрому "Саки", що розташовується в районі Новофедорівки. Як йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Telegram, 12 серпня Сили оборони України завдали серію вогневих уражень по військових об’єктах противника на тимчасово окупованій території українського Криму.

"У районі Новофедорівки, уражено диспетчерську вежу на території аеродрому "Саки"", - наголошується у повідомленні.

Окрім того, у районі Чорноморського, уражено ретранслятор, призначений для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера". Як пояснили у Генштабі, ураження цих об’єктів послаблює спроможності противника забезпечувати функціонування військового аеродрому та управління ударними безпілотниками.

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Як повідомляв УНІАН, 3 липня СБУ уразида винищувачі у пункті базування "Саки". Було уражено сім ангарів зі зберігання авіаційної техніки, в яких знаходилися винищувачі та фронтові бомбардувальники Су-30СМ, Су-30, Су-24. Було знищено або пошкоджено щонайменше сім літаків

А у ніч на 5 липня підрозділи Сил оборони України уразили одним з ключових аеродромів російських загарбників у тимчасово окупованому Криму, аеродром "Гвардійське". Окремо було уражено ретранслятори для російських ударно-розвідувальних безпілотників "Оріон" та склади зі зброєю і військовою технікою на авіабазі "Джанкой".

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