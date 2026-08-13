Не Samsung і не Motorola: смартфони цього бренду визнали найгіршими для ремонту

Згідно з новим звітом Public Interest Research Group, найгірше з цим справи у Apple.

Новий смартфон зазвичай розрахований на 4–5 років активного використання, проте техніка інколи виходить з ладу набагато раніше, ніж очікується. Якщо гаджет ламається, наскільки складним і дорогим виявиться ремонт, багато в чому залежить від виробника.

Згідно зі звітом PIRG, найгірше з цим справи у Apple. З 105 протестованих пристроїв iPhone опинилися на останньому місці в рейтингу ремонтопридатності, отримавши оцінку D-. Причина такого низького балу – прив’язка комплектуючих до конкретного пристрою та програмні обмеження, які можуть значно ускладнити ремонт.

У чому полягає складність ремонту iPhone

Самостійно полагодити iPhone цілком можливо, але зробити це складніше, ніж у випадку з багатьма іншими смартфонами. Apple публікує інструкції з ремонту своїх пристроїв, а платформи на кшталт iFixit пропонують докладні посібники та необхідні запчастини. Однак це не скасовує апаратних і програмних обмежень.

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Apple обмежує використання дешевших сторонніх компонентів для деяких видів ремонту, зокрема елементів системи Face. Встановлення неоригінальних деталей може призвести до появи попереджень або втрати окремих функцій.

Ще одна проблема – вартість ремонту. Користувачі часто обирають сторонні сервіси замість офіційних майстерень Apple, оскільки це обходиться дешевше й дозволяє самостійно придбати необхідні комплектуючі.

PIRG оцінювала ремонтопридатність з урахуванням європейського регламенту з екодизайну, який передбачає можливість розбирання гаджета, доступність запасних деталей та наявність інструкцій з ремонту. Виробники також повинні надавати деталі протягом 5–10 днів після запиту.

Не всі iPhone однаково складні в ремонті

Експерти iFixit зазначають, що самі iPhone не обов’язково складніші в ремонті після розбирання, але до внутрішніх компонентів буває важко дістатися, а саме з цього зазвичай і починається ремонт.

Проблеми з розбиранням були зафіксовані у кількох моделях, зокрема iPhone Air, iPhone 17 Pro та iPhone 16e. У смартфонах використовуються одразу чотири, а в деяких випадках до п’яти типів головок гвинтів, а велика кількість клею додатково ускладнює доступ до компонентів.

Тому для розбирання пристрою може знадобитися кілька викруток різних розмірів, а отже, ще до початку ремонту доведеться витратитися на відповідні інструменти.

При цьому Samsung опинився другим з кінця в рейтингу ремонтопридатності. Корейський бренд є одним із лідерів ринку Android-смартфонів і отримує високі оцінки за рівнем задоволеності користувачів, але самостійний ремонт його пристроїв також може виявитися непростим завданням.

Таким чином, два найвідоміші виробники смартфонів – Apple і Samsung – одночасно опинилися серед тих, чиї пристрої найскладніше ремонтувати. Google показав трохи кращий результат з оцінкою C-, а лідером за ремонтопридатністю стала Motorola, яка отримала B+.

Раніше експерти визначили найкращий бренд Android-смартфонів за рівнем задоволеності користувачів. Лідер рейтингу отримав 81 бал зі 100, випередивши найближчих конкурентів – Google та Motorola.

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