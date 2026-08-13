У PS Store проходить акція зі знижками до 95%, зокрема на новинки: що купити

У рамках акції доступні, зокрема, Black Myth: Wukong, Gears of War: Reloaded та S.T.A.L.K.E.R. 2.

У магазині PS Store розпочався черговий великий розпродаж під назвою "Час грати", в рамках якого зі знижками до 95% можна придбати 4500 різноманітних ігор та доповнень до них. Акція триватиме до 27 серпня.

Окрім усіх інших ігор, у акції бере участь Black Myth: Wukong. Ціну на гучний китайський екшен знизили лише втретє після виходу.

Знижки в PS Store:

Black Myth: Wukong – 1399 грн (знижка 30%)

Assassin's Creed Shadows - Deluxe Edition – 1304 грн (знижка 50%)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 1259 грн (знижка 30%)

Diablo IV - Standard Edition – 1017 грн (знижка 40%)

Yakuza: усі ігри серії – 1599 грн (знижка 50%)

Frostpunk 2: Deluxe Edition – 944 грн (знижка 50%)

TEKKEN 8 – 719 грн (знижка 40%)

South of Midnight Weaver's Edition – 779 грн (знижка 35%)

Gears of War: Reloaded – 649 грн (знижка 50%)

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered – 374 грн (знижка 50%)

Assassin’s Creed The Ezio Collection – 449 грн (знижка 70%)

The Quarry: Deluxe Edition – 229 грн (знижка 90%)

The Crew Motorfest – 399 грн (знижка 80%)

Persona 5 – 269 грн (знижка 85%)

Sleeping Dogs Definitive Edition – 189 грн (знижка 80%)

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – 139 грн (знижка 90%)

З усіма доступними знижками можна ознайомитися на сторінці акції. Тим часом з 18 серпня підписники PS Plus зможуть безкоштовно пограти в Helldivers 2, Kingdom Come: Deliverance 2, Metro Exodus та ще 5 популярних ігор.

Відео дня

УНІАН вже писав, що фанати Sony запустили ініціативу #PSBlackout через рішення компанії відмовитися від дисків. У рамках цієї ініціативи всіх власників PlayStation просять 23–30 серпня утриматися від запуску консолі, а також від купівлі ігор.

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