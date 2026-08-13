У PS Store проходить акція зі знижками до 95%, зокрема на новинки: що купити

У магазині PS Store розпочався черговий великий розпродаж під назвою "Час грати", в рамках якого зі знижками до 95% можна придбати 4500 різноманітних ігор та доповнень до них. Акція триватиме до 27 серпня.
Окрім усіх інших ігор, у акції бере участь Black Myth: Wukong. Ціну на гучний китайський екшен знизили лише втретє після виходу.
Знижки в PS Store:
- Black Myth: Wukong – 1399 грн (знижка 30%)
- Assassin's Creed Shadows - Deluxe Edition – 1304 грн (знижка 50%)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 1259 грн (знижка 30%)
- Diablo IV - Standard Edition – 1017 грн (знижка 40%)
- Yakuza: усі ігри серії – 1599 грн (знижка 50%)
- Frostpunk 2: Deluxe Edition – 944 грн (знижка 50%)
- TEKKEN 8 – 719 грн (знижка 40%)
South of Midnight Weaver's Edition – 779 грн (знижка 35%)
Gears of War: Reloaded – 649 грн (знижка 50%)
- Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered – 374 грн (знижка 50%)
- Assassin’s Creed The Ezio Collection – 449 грн (знижка 70%)
- The Quarry: Deluxe Edition – 229 грн (знижка 90%)
- The Crew Motorfest – 399 грн (знижка 80%)
- Persona 5 – 269 грн (знижка 85%)
- Sleeping Dogs Definitive Edition – 189 грн (знижка 80%)
- Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – 139 грн (знижка 90%)
З усіма доступними знижками можна ознайомитися на сторінці акції. Тим часом з 18 серпня підписники PS Plus зможуть безкоштовно пограти в Helldivers 2, Kingdom Come: Deliverance 2, Metro Exodus та ще 5 популярних ігор.
УНІАН вже писав, що фанати Sony запустили ініціативу #PSBlackout через рішення компанії відмовитися від дисків. У рамках цієї ініціативи всіх власників PlayStation просять 23–30 серпня утриматися від запуску консолі, а також від купівлі ігор.