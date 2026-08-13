Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на п’ятницю

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,55 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 14 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,70 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,55 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 7 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,71/44,74 грн/дол., а до євро - 51,57/51,59 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 13 серпня знизився на 7 копійок і складав 45,04 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,37 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подешевшав на 13 копійок і становив 51,97 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,34 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" подешевшав на 15 копійок і становив 44,90 гривні за долар, а курс євро також втратив 15 копійок і складав 51,90 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,30 гривні, а євро - за курсом 50,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

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