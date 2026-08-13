Громади зможуть отримати гроші на гуманітарні витрати і розмінування: що відомо

Заявниками можуть бути не лише центральні, а й регіональні та місцеві органи влади й установи, якщо витрати профінансовані з державного чи місцевих бюджетів.

З 13 серпня Україна може подавати заяви до міжнародного Реєстру збитків (RD4U) у двох нових категоріях - за державні гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення та за витрати на розмінування і очищення територій від нерозірваних боєприпасів.

Про це заявила Олена Шуляк, народна депутатка від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, повідомили УНІАН у її прес-службі.

Так, відсьогодні в RD4U відкрили ще дві категорії заяв із запланованих 44. Йдеться про можливість подавати заяви за витрати на розмінування території і за державні гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення та за витрати на розмінування і очищення територій від нерозірваних боєприпасів.

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Заявниками можуть бути не лише центральні, а й регіональні та місцеві органи влади й установи, якщо витрати профінансовані з державного чи місцевих бюджетів.

Заміновані території

За словами Шуляк, в Україні замінованими залишаються понад 200 тисяч гектарів території, а процес розмінування може зайняти понад 100 років. Саме тому відкриття нової категорії Реєстру - B5, яка стосується витрат на розмінування та очищення території України від нерозірваних боєприпасів, є вагомим.

"Йдеться про діяльність із розмінування, найм операторів протимінної діяльності, обстеження та картування територій, знешкодження і знищення вибухонебезпечних предметів, навчання місцевого персоналу технікам розмінування та заходам безпеки, а також інформування й навчання громадськості про мінну небезпеку", - пояснила парламентар.

Гуманітарна підтримка

Другою відкритою категорією є B4, яка охоплює гуманітарні витрати держави на підтримку постраждалого від агресії населення. До неї відносять витрати на евакуацію фізичних осіб, тимчасове житло та місця колективного поселення, екстрену медичну допомогу, реабілітаційні програми, а також інші витрати, безпосередньо пов'язані з пом'якшенням наслідків агресії для людей. Сюди також може входити компенсація за пошкоджене чи зруйноване житло за програмою "єВідновлення".

Заяви, пов'язані з витратами на користь фізичних осіб, які безпосередньо постраждали від мін і нерозірваних боєприпасів, подаються саме в категорії B4. Водночас заяви юридичних осіб щодо власних витрат на розмінування чи гуманітарну допомогу подаватимуть в інших категоріях, які Реєстр відкриє найближчим часом.

Про автоматичну виплату компенсації поки не йдеться

Утім, каже Шуляк, подання заяви поки не означає автоматичної виплати компенсації. Так, Реєстр лише фіксує заяви про збитки, які мають стати доказовою базою для майбутнього міжнародного компенсаційного механізму. Подати заяву в обох категоріях можна через сайт Реєстру або портал "Дія".

"Станом на зараз, у RD4U відкрито вже близько 30 категорій збитків з запланованих 44. Тому наше завдання - максимально точно зафіксувати те, скільки Україна, її міста і громади вже витратили через російську агресію. Щоб у майбутньому рахунок за ці витрати був пред'явлений тому, хто їх спричинив", - сказала депутатка.

Репарації від Росії

Як повідомлялося, раніше Олег Устенко, економіст і колишній радник президента з економічних питань висловив думку, що Росія могла б виплачувати Україні близько 20 мільярдів доларів репарацій щорічно, якщо загальну суму компенсацій розподілити на 50 років.

Він пояснив, що розраховувати на швидке отримання всієї суми компенсацій не варто, адже йдеться про надзвичайно складний і тривалий процес.

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