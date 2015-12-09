Суд залишив під вартою одного з підозрюваних у справі Корбана – Михайла Кошляка
Печерський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу одному з підозрюваних у справі лідера УКРОПу Геннадія Корбана Михайлові Кошляку, який перебуває під арештом.
Про це після засідання суду, яке відбулося 8 грудня, повідомив адвокат Андрій Колесник.
«Аргументи захисту суд не взяв до уваги. Мотиваційної частини рішення ми не отримали, вона буде готова за кілька днів. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає», – сказав Андрій Колесник.
За його словами, захист має право ще раз звернутися з проханням про зміну запобіжного заходу Михайлові Кошляку, щойно з'являться нові обставини справи.
«Як тільки такі обставини з'являться, ми обов'язково скористаємося цим правом», – наголосив захисник.
Адвокат зазначив, що через відмову в зміні запобіжного заходу Михайло Кошляк не може пройти необхідне медичне обстеження, якого наразі потребує: у Кошляка видалена нирка.
Нагадаємо, 2 листопада Новозаводський суд Чернігова ухвалив рішення про арешт Михайла Кошляка.