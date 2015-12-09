Медведєв упевнений, що жителі Криму готові заплатити за окупацію "ще більшу ціну"

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв упевнений, що жителі Криму готові «заплатити ще більшу ціну», щоб «не повертатися в бардак».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав в інтерв'ю федеральним каналам.

Читайте також"Це хамська, абсолютно відморожена позиція": Медведєв поділився переживаннями щодо енергоблокади Криму

«Якщо ми запитаємо у жителів Криму, чи платять вони занадто високу ціну за інтеграцію з Росією, то абсолютна більшість кримчан скажуть, що ми готові ще більшу ціну заплатити, лише б не повертатися в той бардак, в якому вони були зовсім недавно», - вважає Медведєв.

Він зазначив, що такі питання в Криму ставив «звичайним людям» (УНІАН: після припинення поставок з України електроенергії на півострів Медведєв не був у Криму).

За словами Медведєва, окупований Крим вже інтегрований в російський правовий і економічний простір.