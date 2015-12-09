США залишаються для нашої держави другом і стратегічним партнером, на якого можна розраховувати - нардеп

«Мета нашого візиту - зміцнити відносини між Україною та США, вибудувати план подальших заходів та поінформувати наших друзів про ситуацію в Україні», - зазначив Олександр Фельдман.

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Парламентарій також зустрівся з президентом Всесвітнього єврейського конгресу Рональдом Лаудером, головою Світового міжконфесійної ради «Релігії за мир» Вільямом Вендлі, главою Католицької церкви Америки кардинал Тімоті Доланом, конгресменом, членом Комітету у закордонних справах Тедом Дойчем, впливовим американським інвестором Майклом Стейнхардтом.

«Нам необхідно вибудувати продуктивну взаємодію України та США на рівні інститутів громадянського суспільства і міжконфесійного діалогу, – підкреслив Олександр Фельдман, коментуючи зустрічі, що вже відбулися. – Ми бачимо зацікавленість американських партнерів в отриманні максимально докладної інформації про ситуацію в нашій країні «з перших вуст» і готовність допомагати всіма доступними їм способами».

За словами політика, для США ключовими питаннями підтримки України є зараз зберігання міжнародних санкцій, надання допомоги в рамках оборонного бюджету Сполучених Штатів, кредитування в рамках співпраці з МВФ і американським урядом.

«Крім усього іншого, ми дуже сподіваємося на допомогу в справі звільнення захоплених терористами українських заручників і незаконно утримуваних громадян України», - підкреслив політик.

За його словами, поїздка показала, що «Америка для України - справжній друг і партнер, на якого можна розраховувати у важку хвилину».