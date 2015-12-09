"Суд" окупанта заарештував всю землю і нерухомість організатора блокади Криму

Однак так званий прокурор окупованого Криму Наталія Поклонська має намір піти далі і знайти продані ним нещодавно активи, передають "Новости Крыма".

За словами Поклонської, Іслямов вже позбувся права керувати майном, не оформленим на нього. "Земельні ділянки в Ялті, на Південному березі Криму, ділянки і стоянки в Москві, будинку, готелю. Все, що було встановлено, що належало і зареєстровано на громадянина Іслямова, все було заарештовано судом у рамках кримінальної справи. Сума пристойна, він не бідна людина», - наголосила вона.

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"Прокурор" окупованого півострова зазначила, що Іслямов спробував перереєструвати майно до третіх осіб.

"Тому всі ці угоди зараз прокуратурою, слідчим органом розглядаються, вивчаються, і будуть вжиті заходи щодо повернення цього майна Іслямова, а також його арешту. Тому ті люди, які приймають від нього майно, ризикують", – розповіла Поклонська.

Раніше, 3 грудня, Поклонська заявляла, що "суд" заарештував майно одного з організаторів блокади Криму Ленура Іслямова на території окупованого півострова.