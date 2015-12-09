Мін'юст: Протягом 2014-2015 років ми розробили десятки законів, направлених на боротьбу з корупцією

Характерною ознакою корупції є конфлікт між діями посадової особи та інтересами її працедавця. Єдиним працедавцем українських чиновників на усіх рівнях є український народ, інтереси якого мають бути пріоритетом.

Про це йдеться у заяві Міністерства юстиції України ,опублікованій на офіційному сайті.

"Починаючи з 2003 року, весь світ відзначає Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня. Не зважаючи на те, що Україна ратифікувала міжнародну угоду проти корупції ще у 2006 році, відзначати не було причин - попередня влада лише імітувала боротьбу з корупціонерами", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що протягом 2014 - 2015 років Мін’юст розробив десятки законів, направлених саме на боротьбу з корупцією, серед яких зміни до законодавства щодо арешту корумпованих чиновників та конфіскації їх майна, величезний антикорупційний пакет законів, який забезпечує створення нових органів реальної боротьби з корупціонерами, закони, що забезпечили відкриття реєстрів, демонополізацію та децентралізацію державних послуг.

"Цим наша боротьба з корупцією не обмежилася. У 2015 році команда Мін’юсту зробила безпрецедентний, для українських держустанов, крок – кинула виклик побутовій корупції, що зачіпає життєві інтереси кожного українця. Так було запроваджено низку електронних онлайн-сервісів, адже корупції не має там, де не має контакту з чиновником - комп’ютер хабара не просить", - заявили у міністерстві.

Зазначається, що з початку року онлайн-сервісами скористалися більше 2 млн українців для приватних потреб та бізнесу.

Нагадаємо, віце-президент США Джозеф Байден під час свого виступу вчора сказав українським парламентаріям: «Корупція відбирає ресурси у народу, вона не допускає розвитку економіки, українці знають про це», - та висловив переконання, що Україні буде замало лише боротьби з корупціонерами, потрібно змінювати судову систему та прокуратуру, щоб злочинці не змогли уникнути відповідальності.