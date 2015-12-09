Депутат назвав заяви Саакашвілі частиною інформаційної війни перед звітом Кабміну

Про це повідомили у прес-службі Андрія Іванчука, члена партії "Народний фронт", голови Комітету Ради з питань економічної політики.

Так, нардеп вважає, що до російської пропагандистської машини, яка давно працює проти України та української влади, долучилися місцеві популісти, які своїми діями умисно або несвідомо підіграють агресору, розхитуючи ситуацію у державі.

"Заяви Михаїла Саакашвілі на мою адресу є наклепом і складовою інформаційної війни. Його звинувачення щодо мого відношення до «Укрспирту» є абсурдними", - наголосив Іванчук.

Читайте такожСаакашвілі за допомогою голослівних звинувачень намагається виправдати свою нездатність проводити реформи - депутат

Крім того, депутат порадив Саакашвілі ознайомитися з матеріальною частиною. Так, керівник «Укрспирту» Роман Іванюк пов’язаний із Ігорем Мазепою, з яким вони разом працювали в компанії Concord Capital. А на цю посаду його рекомендував голова АП Борис Ложкін, про що говорив в одному із своїх інтерв’ю.

При цьому політик вважає, що безвідповідальні дії Саакашвілі завдають шкоди не лише справі боротьби з корупцією, а й особисто президенту, який призначив його на посаду.

Також член "Народного фронту" провів паралелі з подіями 2005-2006 років, коли чвари Ющенка і Тимошенко погубили досягнення Помаранчевої революції. Після цього, як відомо, відбувся фатальний реванш російських маріонеток з Партії регіонів. А президент став тоді жертвою вигаданих звинувачень.

"Складається враження, що дії Саакашвілі викликані безпомічністю у проведенні реформ в регіоні, про що вже говорять навіть представники президентської команди", - йдеться у повідомленні прес-служби Іванчука.

Наостанок нардеп звернувся до Саакашвілі з проханням оприлюднити факти, документи і підтвердження слів.