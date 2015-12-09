В УКРОПі заявили про таємну домовленість "Солідарності", "Самопомочі" та "Опоблоку" про призначення голови та заступників Запорізької облради
Головою Запорізької обласної ради 10 грудня може бути обраний нинішній керівник обласної адміністрації Григорій Самардак.
Відповідна кулуарна домовленість була досягнута між фракціями «Солідарність», «Самопоміч» та «Опозиційний блок».
Про це 9 грудня повідомив голова Запорізької обласної організації УКРОПу, депутат обласної ради Ярослав Гришин. Він додав, що засідання розпочнеться о 12.00, а голосування за кандидатів на посаду очільника обласної ради має бути таємним.
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За словами укропівця Гришина, депутати від відповідних політичних сил домовилися про те, що представник «Опозиційного блоку» обійме посаду першого заступника голови облради, а «Самопоміч», в свою чергу, отримає посаду заступника голови.
Як повідомляють місцеві інтернет-видання, засідання транслюватиметься в режимі онлайн на сайті Запорізької обласної ради.