В УКРОПі заявили про таємну домовленість "Солідарності", "Самопомочі" та "Опоблоку" про призначення голови та заступників Запорізької облради

Відповідна кулуарна домовленість була досягнута між фракціями «Солідарність», «Самопоміч» та «Опозиційний блок».

Про це 9 грудня повідомив голова Запорізької обласної організації УКРОПу, депутат обласної ради Ярослав Гришин. Він додав, що засідання розпочнеться о 12.00, а голосування за кандидатів на посаду очільника обласної ради має бути таємним.

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За словами укропівця Гришина, депутати від відповідних політичних сил домовилися про те, що представник «Опозиційного блоку» обійме посаду першого заступника голови облради, а «Самопоміч», в свою чергу, отримає посаду заступника голови.

Як повідомляють місцеві інтернет-видання, засідання транслюватиметься в режимі онлайн на сайті Запорізької обласної ради.