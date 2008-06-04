Єхануров сподівається, що Росія не перейде від слів до діла

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ сподівається, що керівництво РФ не реагуватиме на поради Держдуми щодо виходу з Договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Росією і Україною в разі приєднання останньої до ПДЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Тбілісі.

«Я думаю, що у України є свої національні інтереси, і ми діятимемо відповідно до них. Ну а Дума, я думаю, подумає з приводу того, що ті тісні зв`язки, які є між нашими народами і між двома економіками все-таки сприятимуть тому, аби окрім заяв далі не було ніяких дій», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Державна дума Російської Федерації прийняла заяву, в якій пропонує керівництву країни в разі приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) або форсування вступу до Альянсу вважати це її одностороннім виходом з Договору про дружбу, співпрацю і партнерство і розглянути питання про вихід Росії з цього двостороннього документа.