Єхануров сподівається, що Росія не перейде від слів до діла
Чи відреагує Медведєв на заяву Держдуми?
Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ сподівається, що керівництво РФ не реагуватиме на поради Держдуми щодо виходу з Договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Росією і Україною в разі приєднання останньої до ПДЧ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Тбілісі.
«Я думаю, що у України є свої національні інтереси, і ми діятимемо відповідно до них. Ну а Дума, я думаю, подумає з приводу того, що ті тісні зв`язки, які є між нашими народами і між двома економіками все-таки сприятимуть тому, аби окрім заяв далі не було ніяких дій», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Державна дума Російської Федерації прийняла заяву, в якій пропонує керівництву країни в разі приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) або форсування вступу до Альянсу вважати це її одностороннім виходом з Договору про дружбу, співпрацю і партнерство і розглянути питання про вихід Росії з цього двостороннього документа.