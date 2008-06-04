Микола Вересень запросить до студії народного депутата Володимира Поляченка

4 червня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем” - Володимир ПОЛЯЧЕНКО, народний депутат України (фракція Блоку «НУ-НС»), почесний президент холдингової компанії Київміськбуд, Герой України. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 5 червня о 16.40.

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