Партія регіонів замалим не заблокувала трибуну

Складення у Верховній Раді присяги членами Вищої ради юстиції Андрієм БОЙКОМ, Олександром ВОЛКОВИМ та Ігорем САМСІНИМ перенесено.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято після дискусії, що продовжилася і сьогодні в сесійній залі довкола даного питання.

Зокрема, під час обговорення цього питання народні депутати України із фракції Партії регіонів зайняли місця в перших рядах біля трибуни, щоб в разі спроби складення присяги членами ВРЮ можна було заблокувати трибуну парламенту.

Виходячи із ситуації голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК зазначив, що це питання переноситься.

Він запропонував народним депутатам України звернутися до Конституційного Суду України з поданням щодо з’ясування ситуації, яка склалася, зокрема з використанням норми про те, що члени ВРЮ протягом двох місяців з часу їх призначення мають скласти присягу члена ВРЮ.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня під час обговорення у ВР питання щодо складення присяги членами Вищої ради юстиції, зокрема, голова Комітету ВР з питань правосуддя Сергій КІВАЛОВ висловив думку, що допущення до присяги О.ВОЛКОВА та А.БОЙКА суперечитиме закону про ВРЮ, яким передбачено, що члени ВРЮ мають скласти присягу протягом двох місяців після призначення.

Він наголосив, що О.ВОЛКОВ був призначений 7 грудня 2007 року, а А.БОЙКО - 21 грудня 2005 року з’їздом представників вищих юридичних навчальних закладів та наукових установ.

У відповідь голова Верховного суду України Василь ОНОПЕНКО зазначив, що терміни дійсно спливли, зокрема у О.ВОЛКОВА, але в цьому його вини немає, оскільки він не відповідає за те, що парламент не працював в нормальному режимі і це питання не вносилося на розгляд ВР.

За його словами, в ситуації з А.БОЙКОМ йшлося про судову справу, що закінчилася в травні рішенням Вищого адміністративного суду, який поновив А.БОЙКА на посаді.