НФ виставив умову свого голосування за перевибори у Кривому Розі - Чорновол

Про це вона сказала під час виступу в парламенті, передає кореспондент УНІАН.

У свою чергу, як сказав у коментарі УНІАН заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв, у Раді домовилися призначити перевибори в Кривому Розі відповідним законом.

На питання, чи було досягнуто рішення про призначення виборів у Кривому Розі, він сказав: “Досягли. Зараз Сироїд (віце-спікер парламенту) його зачитає з трибуни".

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На уточнення, було вирішено призначити вибори законом чи постановою, депутат зазначив, що мова піде про закон.

Лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк також підтвердив, що мова піде про закон. "Зараз будемо пробувати голосувати", - сказав він і додав, що "начебто" всі фракції мають підтримати відповідне рішення.

Як повідомляв УНІАН, раніше фракція "Самопоміч" заявила, що не буде голосувати за питання порядку денного до тих пір, поки не буде прийнято рішення щодо виборів в Кривому Розі.

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