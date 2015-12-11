ЄС забезпечить український уряд експертною підтримкою у виробленні стратегії реформи держуправління - Ган

Про це йдеться у його заяві щодо прийняття Верховною Радою закону "Про державну службу", переданій УНІАН представництвом Євросоюзу в Україні.

Комісар звернув увагу, що разом з незалежною судовою системою та боротьбою з корупцією реформа державного управління є одним із найважливіших кроків, які Україна має зробити на шляху до кращого майбутнього.

Читайте такожЄС розгляне надання фінпідтримки Україні після прийняття закону про держслужбу - Томбінський

"Прийняття сьогодні Верховною Радою закону "Про Державну службу" є першим, але дуже позитивним кроком, до більш ефективної, деполітизованої, кваліфікованої та професійної держслужби, що зможе надавати кращі послуги своїм громадянам", - наголосив Ган.

У зв'язку з цим він запевнив, що "ЄС забезпечить український уряд підтримкою експертів для допомоги у виробленні всеосяжної стратегії реформи державного управління". Ган зауважив, що дуже важливо, аби цей процес проводився без затримки.

Читайте такожФранція буде брати участь у підготовці держслужбовців України - Зубко

Як повідомляв УНІАН, сьогодні український парламент прийняв закон "Про державну службу". За дане рішення проголосували 261 із 342 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.